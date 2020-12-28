وفاة مدير الشئون الزراعية في الإسماعيلية متأثرا بإصابته بكورونا





وذلك بعد قضاء نحو شهر بقسم العزل بمستشفى الحميات بالمحافظة.





ونعت زراعة الإسماعيلية المهندس خالد ندا، والذي كان حريصا علي أداء مهام عمله حتى التأكد من إصابته وخضوعه للعزل الطبي.





وأكد أصدقاء ندا، أنه شغل منصب مدير عام الشئون الزراعية في أول شهر يوليو ٢٠٢٠، وكان من المنتظر تعيينه وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية بخروج الدكتور السيد خليل الوكيل الحالي للمعاش ٤ يوليو ٢٠٢١.





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لفظ المهندس خالد ندا مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.