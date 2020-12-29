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تعليم

جامعة سوهاج تشتري ملابس بـ 400 ألف جنيه.. وتقدمها للطلاب بتخفيض 50%

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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تنظم اليوم الثلاثاء إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج المعرض السنوي السابع للملابس الجاهزة للطلاب والطالبات، وذلك في الفترة من ٢٩ ديسمبر الجاري وحتى ٧ يناير القادم، بمقري الجامعة القديم والجديد، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.



وأكد عزيز ان الجامعة تحرص بشكل سنوي علي تنظيم مثل هذه المعارض التي تعد صورة من صور التكافل الاجتماعي التي  تقدمها الجامعة  لدعم الطلاب غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور من خلال توفير الملابس للطلاب بأسعار مخفضة ، مضيفًا أن الجامعة ستراعي اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالتباعد الاجتماعي من حيث تنظيم دخول الطلاب وطريقة البيع والشراء.


وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم شراء ملابس بقيمة 400 ألف جنيه من صندوق التكافل الاجتماعي، وسوف يتميز المعرض بوجود تخفيض يصل الى نسبة 50%؜ على جميع المعروضات لتكون في متناول الطلاب.


وأشار محمد حموده مدير إدارة التكافل الاجتماعي بادارة رعاية الشباب المركزية الى أن المعرض سيستمر لمدة 10 أيام، حيث سيتم تقسيم أيام المعرض ليشمل حرمي الجامعة القديم والجديد، وذلك للوصول إلى جميع الطلاب والطالبات بمختلف الكليات.
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