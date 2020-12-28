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الأماكن المغلقة على رأس القائمة.. رسائل عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين.. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:14 م
هالة زايد
هالة زايد
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إبراهيم القادري
قالت هالة زايد وزيرة الصحة، إن تواجد المواطن خارج البيت يجب ان يكون في أماكن مفتوحة قدر المستطاع مع الالتزام بارتداء الماسك وغسل اليدين باستمرار وعند الدخول الي المنزل من الضروري ان نتخلص من الكمامة تخلصا آمنا وأن يتم غسل اليدين جيدا ويجب تهوية المنزل باستمرار .


وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز ، أن أى اعراض تظهر علي اى شخص خصوصا كبار السن وأصحاب  الأمراض المزمنة يجب عدم الاستهانة بها مؤكدة علي أهمية الحفاظ علي التغذية السليمة.


وأوضحت هالة زايد ، أن العالم يشهد سباقات للحصول علي لقاحات فيروس كورونا وهناك شركات انتهت من المرحلة الثالثة من الأبحاث الإكلينيكية ومصر كان لها دور في المشاركة والانضمام للابحاث الاكلينيكية مع احدى الشركات العالمية المشهود لها في تصنيع اللقاحات.


وتابعت زايد ، أن التحاليل الخاصة بشحنة فيروس كورونا التي وصلت الي مصر منذ اسبوعين انتهت وكان آخر هذه التحاليل أمس وجميع التحاليل تبين كفاءة هذا اللقاح وخلال ساعات ستنتهي هيئة الدواء من تسجيل الملف.

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