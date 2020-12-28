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أخبار العالم

مثلما فعل ترامب.. بايدن يخطط لاستغلال قانون الإنتاج الدفاعي لمواجهة كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:19 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمد عثمان
أعلنت سيلين جاوندر، عضو الفريق الاستشاري الخاص بجائحة كورونا في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن الأخير ينوي استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لزيادة إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.


وقالت جاوندر في حوار مع قناة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية: "سترونه (بايدن) يفرض قانون الإنتاج الدفاعي.. الغرض من القانون هنا هو التأكد من أن إنتاج المعدات الوقائية وسعة الاختبار والمواد الخام اللازمة للقاحات يتم توفيرها بشكل كاف".


ويسمح قانون الإنتاج في وقت الحرب للرئيس الأمريكي، بإجبار الشركات على إعطاء الأولوية لتصنيع منتج معين من أجل الأمن القومي، وسيمكن ذلك الولايات المتحدة من تأمين المكونات الخاصة التي يحتاجها المصنعون لإنتاج لقاحات كورونا.


وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، استخدم هذا القانون أكثر من مرة منذ بدء الجائحة.


وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الولايات المتحدة أكثر من 19.1 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 333,239 حالة وفاة.
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