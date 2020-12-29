جامعة حلوان تعلن نتيجة مسابقة الفنون التشكيلية ..صور

أعلنت إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان النتيجة النهائية لمجالات الفنون التشكيلية المؤهلة لمسابقة إبداع (الموسم التاسع)، والتي أقيمت في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية والفنية والثقافية التي تثري الوجدان وتنمي روح التنافس الشريف وتكتشف المواهب من بين الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.









قامت المنافسة بين طلاب وطالبات الجامعة المتخصصين منهم وغير المتخصصين من مختلف الكليات في مجالات الفنون التشكيلية (الرسم الملون – الأِشغال الفنية – الرسم والجرافيك والطبعة الفنية – النحت التصوير الضوئي) ومجال الأفلام القصيرة

وقد جاءت النتائج كالتالي :





أولًا/ الطلاب المتخصصين:

- مجال الرسم الملون:

- محمود سامي مصطفى قابيل (كلية التربية الفنية).

- عائشة حازم محمود فاضل (كلية الفنون الجميلة).

- منة الله طارق أيمن حلمي (كلية الفنون الجميلة).





-مجال الرسم والجرافيك والطبعة الفنية:

- سارة محمد خير أحمد (كلية الفنون الجميلة).

- تنسيم حسام حسن فؤاد محمود (كلية الفنون الجميلة).

- نسرين رأفت صابر علواني (كلية التربية).





-مجال النحت:

- رنا أحمد محمد إبراهيم (كلية الفنون الجميلة).

- سلمى محمد عمرو (كلية الفنون الجميلة).

- سلمى علاء الدين محمد علي (كلية التربية الفنية).





-مجال التصوير الضوئي (الفوتوغرافيا)

- شهد مصطفى البكري (كلية الفنون الجميلة).

- منة علاء فضل (كلية الفنون التطبيقية).

- سندس حازم عبد المنعم (كلية الفنون التطبيقية).





- مجال الأفلام القصير

- إياد ياسر فتحي (كلية الفنون التطبيقية).





ثانيًا/ الطلاب غير المتخصصين:

-مجال الرسم الملون:

- تقى الشربيني محمد (مركز الفنون التشكيلية - كلية التربية).

- هند محمد ناجي محمد (مركز الفنون التشكيلية - كلية الخدمة الإجتماعية).

- أميرة أحمد محمد سعد (مركز الفنون التشكيلية - كلية الآداب).





- مجال الرسم والجرافيك والطبعة الفنية:

- مارتينا ممتاز كامل سامي (مركز الفنون التشكيلية - كلية الآداب).

- مينا كرمي عزيز (مركز الفنون التشكيلية - كلية الخدمة الإجتماعية).

- روان إبراهيم محمد (مركز الفنون التشكيلية - كلية التجارة).





- مجال النحت:

- نعمة أحمد عبد العظيم (مركز الفنون التشكيلية - كلية الآداب).

- رانيا السيد السيد (مركز الفنون التشكيلية - كلية التجارة).

- محمد أحمد حمدي (مركز الفنون التشكيلية - كلية التجارة).





- مجال التصوير الضوئي (الفوتوغرافيا)

- زينب صلاح عبد الله (مركز الفنون التشكيلية - كلية الحقوق).

- مريم سيد محمد (مركز الفنون التشكيلية – كلية الآداب).

- محمد عصام حنفي (مركز الفنون التشكيلية - كلية التجارة).





- مجال الأفلام القصيرة

- محمد محمد عادل عبد الفتاح (كلية الفنون الجميلة).

- حسام عبد المنعم محمد (كلية الحاسبات والمعلومات).

- محمد عصام حنفي (مركز الفنون التشكيلية - كلية التجارة).





تكونت اللجنة التحكيم فى المسابقة كلا من: د. حنان محمد حسن (كلية الفنون التطبيقية)، د. حسام مصطفى عبد النبي راضي( كلية الفنون الجميلة)، د. محمود سعيد محمود(كلية التربية الفنية) .





واشرف على المسابقات كل من : راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، وطارق عرفان مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.



