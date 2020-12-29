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اقتصاد

عبد المنعم السيد: مد فترة إلغاء عمولات الصراف الآلي يعزز من مواجهة انتشار كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:23 ص
السحب و الايداع
السحب و الايداع
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محمد صبيح
قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية إن قرار البنك المركزي بمد فترة إلغاء عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي حتى 30 يونيو سيساعد من تخفيض التكاليف والمصاريف الخاصة بعمليات السحب من ماكينات ATM بما يقلل الضغط علي الماكينات ويمكن لأي فرد السحب من أي ماكينة دون أعباء إضافية.


 وأضاف السيد في تصريحات لـ صدى البلد ان القرار سيعزز من التوسع في استخدام البطاقات الائتمانية و ال ATM بشكل أوسع ومن ثم تقليل استخدام العملة التي تساعد علي انتشار فيروس كورونا.

وتابع، كما أن القرار يزيد من التوجه للتحويلات البنكية بدون أي أعباء أو مصاريف تتحملها الشركات او الافراد وبالتالي التأثير ايجابي في تقليل الأعباء علي الافراد والشركات حيث ان التعاملات والتحويلات واستخدام البطاقات الائتمانية وال atm دون اي مصاريف فضلا عن تقليل انتشار فيروس كورونا بسبب عدم ملامسة النقود الورقية.

واستطرد أن القرار يتسق مع سياسات البنك المركزي والسياسات النقدية للتحول من مجتمع الكاش الي التعاملات غير النقدية و تحقيق الشمول المالي.

أعلن البنك المركزي المصري الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، ورسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من الـATM وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول يتم الاستمرار في إصدار المحافظ الإليكترونية مجانا وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.

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