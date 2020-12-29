أهالى جنبواي فى البحيرة يستغيثون بالمحافظ.. الكوبرى يعرض حياتنا للخطر

ناشد المواطن مسعد النجار، من أهالى قرية جنبواي شرق إيتاي البارود محافظة البحيرة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بالتدخل السريع لحل مشكلة كوبرى القرية قبل انهياره و تعريض الأهالى للخطر.









ويقول فى رسالته: "تم إنشاء الكوبرى فى عام 2009 على نفقة الدولة وبه 4 مواتير رفع كوبري وجنازير ضخمة وعملاقة تم تشغيلها عامين، والآن يعانى هذا الكوبرى من تهالك، مما يعرض الأهالى للخطر أثناء المرور عليه، خاصة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن".









وأضاف: "تقدمنا بأكثر من شكوى إلى رئيس الوحدة المحلية ورئيس المدينة بأكثر من شكوى إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين خلاف الشكاوى الوراقية وبالتلغراف والشكوى الشخصية بالمكاتب، وحتى الآن لم يتم النظر فى أمر هذا الكوبرى"، مطالبا اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ومديرية الطرق بمحافظة البحيرة، والوزير، بسرعة التحرك من أجل إصلاح وتطوير الكوبري قبل حدوث كارثة.









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