التضامن : المناطق التي استهدفها برنامج "حياة كريمة" لارتفاع فرص الاستثمار بها

اكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اننا أولينا ملف الفقر والحماية الاجتماعية اهتماما هاما هؤكدا أنه تم رصد عدد أسر لأكثر من ٣ ملايين أسرة.





وأضافت القباج خلال تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية اون انه نعمل على تقديم دعم كبير لأكثر من مليون و٢٠٠ ألف أسرة مشيرة إلى أنه يتم ربط بين الفقر وفرص التعليم بحيث يستفيد ٤ ملايين طالب .





وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما يقرب من ٥ ملايين و٤٠٠ ألف أسرة نستهدفهم ونعمل على تقديم الدعم لهم وذلك بناء على على معايير محددة.





وأشارت القباج إلى أن هناك ١٤٣ ألف قرية حققنا إنجازات كبيرة بها ونرغب في التوسع بقرى أخرى.



