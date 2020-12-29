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فيديو جراف

فيديوجراف.. حقيقة عرض جزء جديد لفيلم وحدي في المنزل

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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منار شعبان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر صورة اعلان دعائية لفيلم امتداد لسلسلة افلام "وحدي في المنزل" الامريكي الشهير منوهين عن ان الفيلم الجديد سيحمل اسم "Stoned Alone   وحدي مخدرًا " .

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واشار افيش الفيلم المتداول الي بطل الفيلم الجديد والذي سيكون هو نفس البطل في سلسلة الافلام السابقة وهو الممثل الامريكي الشهير اكولي كالكن والذي ظهر في الاعلان عن الفيلم بملابس المنزل وممسكا بسيجارة مخدرات او حشيش.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول فيلم جزء جديد لفيلم وحدي في المنزل من خلال الفيديوجراف التالي.
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