لمواجهة كورونا.. غلق 10 مراكز دروس خصوصية و"مقاهي" في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة

، على تكثيف الحملات والمرور على مراكز الدروس الخصوصية والمقاهي والمحلات التجارية والأسواق والتجمعات للوقوف على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





جاء ذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن مواعيد وآليات عمل محلات الماكولات والمقاهي وبعض الأنشطة المختلفة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.





نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء وائل زغلول، حملة مكبرة للمرور على المحلات والمقاهي بنطاق المدينة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذا الالتزام بمواعيد الغلق المقررة.





وأسفرت الحملة عن غلق 3 مقاهٍ وسايبر وضبط ومصادرة الشيشة بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المقاهي المخالفة، كما تم خلال الحملة التأكيد والتوعية بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.