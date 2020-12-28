لمواجهة كورونا.. غلق 10 مراكز دروس خصوصية و"مقاهي" في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات والمرور على مراكز الدروس الخصوصية والمقاهي والمحلات التجارية والأسواق والتجمعات للوقوف على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
جاء ذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن مواعيد وآليات عمل محلات الماكولات والمقاهي وبعض الأنشطة المختلفة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء وائل زغلول، حملة مكبرة للمرور على المحلات والمقاهي بنطاق المدينة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذا الالتزام بمواعيد الغلق المقررة.
وأسفرت الحملة عن غلق 3 مقاهٍ وسايبر وضبط ومصادرة الشيشة بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المقاهي المخالفة، كما تم خلال الحملة التأكيد والتوعية بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
كما قامت إدارة الرقابة الإدارية بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وإدارة بندر دمنهور التعليمية بحملة للمرور على مقار الدروس الخصوصيه أسفرت عن غلق وتشميع 7 مراكز بمناطق مشتل كرم وارض ادمون وشبرا بمدينة دمنهور.
جاء ذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن مواعيد وآليات عمل محلات الماكولات والمقاهي وبعض الأنشطة المختلفة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء وائل زغلول، حملة مكبرة للمرور على المحلات والمقاهي بنطاق المدينة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذا الالتزام بمواعيد الغلق المقررة.
وأسفرت الحملة عن غلق 3 مقاهٍ وسايبر وضبط ومصادرة الشيشة بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المقاهي المخالفة، كما تم خلال الحملة التأكيد والتوعية بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
كما قامت إدارة الرقابة الإدارية بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وإدارة بندر دمنهور التعليمية بحملة للمرور على مقار الدروس الخصوصيه أسفرت عن غلق وتشميع 7 مراكز بمناطق مشتل كرم وارض ادمون وشبرا بمدينة دمنهور.
ويأتى ذلك تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رقم 354 لسنه 2020 م بتشکيل لجنة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.