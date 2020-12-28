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فن

الأربعاء .. عمرو الليثي يتحدث عن والده ببرنامج الليلة على الفضائية المصرية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:38 م
عمرو الليثي
عمرو الليثي
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سعيد فراج
 يحل الإعلامى دكتور عمرو الليثى نجل السينارست والمنتج الكبير  ممدوح الليثى ضيفا على الإعلامى محمد السماحى ببرنامجه " الليلة " على شاشة الفضائية المصرية ، الأربعاء  30 ديسمبر الساعة 9 مساءً ، بمناسبة الذكرى السابعة لرحيل عملاق الدراما السيناريست والمنتج الكبير ممدوح الليثى والتى توافق الأول من يناير 2021  .

ويتحدث الليثي عن أهم المحطات فى حياة والده واعماله التى اثرى بها الدراما المصرية ، كما تحدث عن دوره كأب وصديق ومثل اعلى وتاثيره الكبير عليه سواء فى حياته المهنية او حياته الخاصة . 

كما يقدم التليفزيون المصرى والقنوات المتخصصة والفضائية المصرية والإذاعة المصرية احتفالية خاصة تشمل لقاءات خاصة حول ما قدمه الراحل من أعمال سينمائية ودرامية رائعة سيظل التاريخ يذكرها بالاضافة الى اشرافه على انتاج روائع المسلسلات الدرامية للتلفزيون المصرى عندما تولى منصب رئيس قطاع الإنتاج فى العهد الذهبى لدراما ماسبيرو .

يذاع برنامج الليلة في التاسعة مساء الأربعاء المقبل على شاشة الفضائية المصرية. 
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