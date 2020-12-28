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أحمد بلال: الشناوي الأبرز خلال عام 2020 وروح الفانلة الحمراء تحقق الألقاب ..فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:33 م
اخمد بلال
اخمد بلال
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محمود محسن
أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي الأسبق، أن اللاعب الأبرز من وجهة نظري خلال عام ٢٠٢٠ هو حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، وهو يستحق ذلك.

وأضاف أحمد بلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "أون إن"، "محمد الشناوي استطاع بقدراته قيادة النادي الأهلي لتحقيق الثلاثية، وهي بطولة أفريقيا، وكأس مصر، والدوري العام".

وتابع نجم النادي الأهلي الأسبق، أن محمد الشناوي هو اللاعب الوحيد في مصر الذي يتسم بأن مستواه ثابت مع النادي والمنتخب.

وأشار بلال إلى أن النادي الأهلي في بداية الموسم حقق نتائج وأداء جيدا مع فايلر، ولكن بعد التوقف بسبب كورونا لم يكن لدينا توقع بفوز الأهلي بالبطولات لكن روح الفانلة الحمراء هي من حققت اللقب.

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