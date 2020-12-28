مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية قانون البحار.. فيديو

قال السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر حريصة على احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المعمول بها في العلاقات الدولية وأشار إلي أن مصر كانت في مقدمة الدول التي سارعت بالتصديق علي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.





وأضاف عبد الحكم خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز، أن هذا القانون أتاح لمصر ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص لترسيم الحدود مع اليونان وهذا الترسيم مع البلديين يعد إنجازا كبيرا لمصر في إطار احترام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.



