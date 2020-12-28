إغلاق 4 منشآت لمخالفة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا شرقي الإسكندرية

شنت الأجهزة المعنية بحي ثان المنتزه، برئاسة اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، حملات مكبرة لإغلاق أماكن التجمعات والمراكز التعليمية والمرور على المقاهي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأسفرت الحملة عن تشميع وإغلاق (4) أربع منشآت، وتم إغلاق وتشميع سنتر بالسوق التجاري بمساكن طوسون مجموعة (ج)، وإغلاق وتشميع سنتر النجاح بالسوق التجاري بمساكن طوسون مجموعة (ج)، وإعادة إغلاق وتشميع سنتر المعمورة بجوار مستشفي المحجوب بالمعمورة البلد، وإغلاق وتشميع سنتر الرسالة بجمعية المعمورة خلف مسجد المعمورة الغربي.





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جاءت الحملة بحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي ( مدير إدارة الخدمات، مدير المتابعة الميدانية، مسئول الغلق بإدارة رخص المحلات، مسؤول الاتصال السياسي بإدارة المنتزه التعليمية، ممثلي الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة).





ولا تزال المتابعة جارية والحملات مستمرة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وفي سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء الإسكندرية حملات مكبرة للتصدي لظاهرة النباشين والفريزة لإعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق الحى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من المخالفات بكافة أشكالها بشوارع المحافظة.





وشن مدير إدارة إشغال الطريق والاعلانات بحي شرق الإسكندرية، ويرافقه معاوني إشغال الطريق حملة لمطاردة فريزة القمامة بعزبة فرعون وتم من خلال الحملة التحفظ على الجواني المستخدمة في عمليات الفرز.





واستمرارًا لحملات حي شرق برئاسة محارب هيلع، نفذَ حي شرق من خلال إدارة الرصد البيئي وادارة النظافة وإدارة اشغال الطريق بالتنسيق مع إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، حملة صباحية على عدد من مراكز تواجد "النباشين" بنطاق الحي، أسفرت عن التحفظ على عدد (10) جوينات وعدد من المخالفات الأخرى، فضلًا عن مطاردة القائمين على المخالفة والتسبب في بعثرة القمامة بشوارع الحي وتشويه الشكل الحضاري والحد من تواجدهم.





كما ضبطت الحملة ما يقرب من عدد (30) حالة إشغال وتم إيداعها بوحدة التحفظ في شرطة المرافق، وتفقدت عدد من المقاهي والكافتريات والمطاعم والتنبيه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ورفع كفاءة النظافة وتوفير صناديق قمامة مغلقة والتخلص الآمن من النفايات.