برلماني يطالب بسرعة تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة تطوير قرى الصعيد

أشاد النائب أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل محافظات صعيد مصر مثمنا التكليفات الرئاسية بمنح أولوية لقرى الصعيد فى مبادرة مشروع تطوير ال 1500 قرية بعد رصد 500 مليار جنيه لهذا المشروع المهم.





ووصف "الشريف"، فى بيان له، أن هذا المشروع المهم سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى احداث تنمية شاملة وحقيقية داخل القرى المصرية، خاصة بعد وجود آلية مبتكرة للتعامل مع المشكلات ضمت القطاع الحكومى ومنظمات المجتمع المدنى وصندوق تحيا مصر والقطاع الخاص ورجال الأعمال.





وطالب الحكومة بالاسراع فى بدء تنفيذ المرحلة الأولى التى تبدأ في يناير المقبل وخلال الأيام القليلة القادمة وتهدف لتطوير 1381 قرية على مستوى الجمهورية، وتوابعها من عزب ونجوع في 50 مركز ومدينة بـ 22 محافظة، قابلين للزيادة ليصلوا لـ 1500 قرية.



