مدير المرصد السوري: نزوح نصف سكان عين عيسى بعد القصف التركي.. وروسيا تتدخل

قال رامى عبد الرحمن مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن أكثر من نصف سكان عين عيسى والقرى المجاورة نزحوا من هذه المناطق نظرًا إلى القصف المدفعي التركى الذى يستميت بدعم الفصائل الموالية لأنقرة من أجل السيطرة على عين عيسى والقرى التى تقع على طريق حلب الدولى.
وأضاف"عبد الرحمن" خلال مداخلة هاتفية بفضائية "الغد" أن هناك محاولات روسية لقطع هذا الحلم التركى فى هذه المنطقة بعد الوعود الروسية لقوات سوريا الديموقراطية بأنهم لن يسمحوا للقوات التركية للسيطرة على هذا الطريق.
وأشار "مدير المرصد السورى" إلى أن هناك انتشارًا كبيرًا من قبل القوات الروسية ومحاولات من روسيا لتسليم عين عيسى لقوات النظام السورى بطريقة مباشرة او عبر طرق التفافية.
و اوضح " عبد الرحمن" أنه كان هناك ضغوط أمريكية وروسية لتفتيت هذه الفرصة على تركيا ولكن "أردوغان" يريد أن يحقق انتصارات خارجية حتى إذا كانت على حساب الشعب السورى.
ولفت"عبد الرحمن " إلى أن أردوغان يسعى الآن من أجل التقدم إلى عين عيسى والسيطرة عليها فهى تريد ان تقطع هذا الطريق لكى تقطع الشمال السورى كى يكون الحلم التركى لأردوغان بالسيطرة أحتلال الشمال السورى من خلال ضم هذه المناطق لتركيا.
وأكد "عبد الرحمن " أن أردوغان يقوم باستغلال فترة حكم ترامب للوصول إلى مساعيه قائلا: "إن اردوغان الطفل المدلل لدى ترامب" فكان يشيد بترامب عندما ارتكب الجرائم فى منطقة نبع السلام.