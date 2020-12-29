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توك شو

مدير المرصد السوري: نزوح نصف سكان عين عيسى بعد القصف التركي.. وروسيا تتدخل

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال رامى عبد الرحمن مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن أكثر من نصف سكان عين عيسى والقرى المجاورة نزحوا من هذه المناطق نظرًا إلى القصف المدفعي التركى الذى يستميت بدعم الفصائل الموالية لأنقرة من أجل السيطرة على عين عيسى والقرى التى تقع على طريق حلب الدولى.

وأضاف"عبد الرحمن" خلال مداخلة هاتفية بفضائية "الغد" أن هناك محاولات روسية لقطع هذا الحلم التركى فى هذه المنطقة بعد الوعود الروسية لقوات سوريا الديموقراطية بأنهم لن يسمحوا للقوات التركية للسيطرة على هذا الطريق.

وأشار "مدير المرصد السورى" إلى أن هناك انتشارًا كبيرًا من قبل القوات الروسية ومحاولات من روسيا لتسليم عين عيسى لقوات النظام السورى بطريقة مباشرة او عبر طرق التفافية.

و اوضح " عبد الرحمن" أنه كان هناك ضغوط أمريكية وروسية لتفتيت هذه الفرصة على تركيا ولكن "أردوغان" يريد أن يحقق انتصارات خارجية حتى إذا كانت على حساب الشعب السورى.

ولفت"عبد الرحمن " إلى أن أردوغان يسعى الآن من أجل التقدم إلى عين عيسى والسيطرة عليها فهى تريد ان تقطع هذا الطريق لكى تقطع الشمال السورى كى يكون الحلم التركى لأردوغان بالسيطرة أحتلال الشمال السورى من خلال ضم هذه المناطق لتركيا.

وأكد "عبد الرحمن " أن أردوغان يقوم باستغلال فترة حكم ترامب للوصول إلى مساعيه قائلا: "إن اردوغان الطفل المدلل لدى ترامب" فكان يشيد بترامب عندما ارتكب الجرائم فى منطقة نبع السلام.
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