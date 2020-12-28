مدرب الأهلي يكشف سبب تغيير طريقة اللعب أمام الاتحاد السكندري

كشف سامي قمصان مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سبب تغيير طريقة لعب القلعة الحمراء أمام الاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري.





وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري المصري.





وأضاف قمصان خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة الشباب والرياضة، اليوم: "كان لدينا غيابات كثيرة والمدرب كان لديه ثقة في كل المتواجدين، والمدرب يعمل مع كل اللاعبين ويعطي لهم أدوار معينة وكلهم على قدر الثقة".





وبسؤاله عن سبب مشاركة فتحي وديانج وتوفيق في خط الوسط، قال: "لعبنا بهذه الطريقة في إفريقيا وكان ممكن نلعب بهذا الأسلوب أمام الزمالك، وخاصة مع غياب أفشة، لا يوجد لاعب رقم 10 فكان أمامنا هذا الحل بمشاركة الثلاثي، وفي النهاية كان له مردود جيد في المباراة".





وعن إصابة طاهر محمد طاهر، قال: "تعرض لكدمة في الضلع، وسنعرف نتيجة الأشعة خلال الساعات المقبلة".





تابع: "تواجد موسيماني في المباريات يعطي قوة وثقة للفريق".





وواصل: "من مكاسب المباراة استمرار تألق محمد شريف وكهربا نفس الأمر، وعودة حسين الشحات ومشاركة بيكهام، واستمرار مشاركة أكرم توفيق للمباراة الثانية على التوالي، الشيء السلبي الوحيد هو إصابة طاهر محمد طاهر".





وعن سبب خروج حسين الشحات بعد دخوله كبديل، قال: "هو عاد منذ فترة غياب بسبب إجرائه لعملية في قدمه، كنا لا نريد أن نعطي له مدة طويلة في المباراة، كان محددًا له المشاركة من 30 إلى 40 دقيقة لكي نعطي له أريحية في المباراة المقبلة".



