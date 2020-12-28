لا للتعصب المقيت.. ندوة للأوقاف غدًا

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، إن ذلك يأتي مـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصري، حيث يشارك فيها كل من: الدكتور أحمد مكي عضو بمكتب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والشيخ إسلام النواوي عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة.

وكان الشيخ جابر طايع ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، شدد على ضرورة عدم إقامة أي مناسبات أو دروس بالمساجد أو ملحقاتها، وقصر العمل في المساجد على إقامة الصلاة فيما لا يزيد عن 10 دقائق لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المصلين من فيروس كورونا.





وقال «طايع»، خلال تصريحات لفضائية «الحدث اليوم»، إن وزارة الأوقاف ألغت جميع على المناسبات التي كانت تقام في المساجد في العزاء وخلافه، مشيرًا إلى أن الوزارة تؤكد دائمًا على إغلاق دورات المياه بشكل تام.





ولفت إلى أن المساجد حتى الآن آمنة وسالمة إن شاء الله، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد بشكل صارم، لافتًا إلى أن الأحكام تتعلق بالتباعد، ففي ظل المخاطر على النفس والحياة وهناك فقه خاص يختلف عن الفقه العام في الأمور العادية، والتباعد أصبح واجبًا على كل مصلٍ بالمسجد حتى لا يتعرض لاحتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وأكد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن التدابير اللازمة تصب في مصالح المواطن، ولا تتعارض مع الدين.





ونوه بأن أعمال التعقيم والتطهير بجميع مساجد الجمهورية تسير على قدم وساق وبدون تهاون حفاظا على صحة المواطنين، سائلين الله أن يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد.





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