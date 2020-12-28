بايدن يتهم البنتاجون بعرقلة تسليم السلطة

قال الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن يوم الإثنين إن العديد من الوكالات الأمنية الأمريكية قد "تم تجويفها" في عهد الرئيس دونالد ترامب وأن الافتقار إلى المعلومات التي قدمتها الإدارة المنتهية ولايتها لفريقه الانتقالي يعد "عدم مسؤولية".





وأضاف بايدن بعد اجتماع مع فريق السياسة الخارجية: "لقد واجهنا حواجز طريق من القيادة السياسية في وزارة الدفاع ومكتب الإدارة والميزانية".





وتابع: "في الوقت الحالي، لا نحصل على جميع المعلومات التي نحتاجها من الإدارة المنتهية ولايتها في مجالات الأمن القومي الرئيسية، إنه ليس باختصار، في رأيي، عدم مسؤولية".





وبعد فوز بايدن على ترامب في انتخابات 3 نوفمبر، بدأ فريق الديمقراطيين الاجتماع بمسؤولي الإدارة فقط في أواخر نوفمبر لتنسيق عملية التسليم.





ورفض ترامب، الجمهوري، الاعتراف بالهزيمة وأذنت إدارته فقط بالتعاون مع بايدن في 23 نوفمبر.





في وقت سابق من الشهر الجاري، قال فريق بايدن إنهم واجهوا مقاومة لطلباتهم للحصول على معلومات من بعض مسؤولي البنتاجون.





وعارض البنتاجون الشكاوى السابقة لفريق بايدن.





وقال مسؤول دفاعي كبير الأسبوع الماضي إن البنتاغون أجرى 163 مقابلة و 181 طلبًا للمعلومات وأنه سيواصل تقديم المعلومات والاجتماعات.





لكن بايدن كرر تلك المخاوف يوم الاثنين.





وقال "لقد واجهنا معوقات من القيادة السياسية لتلك الدائرة (البنتاجون)، وأضاف بايدن بعد اجتماع مع فريق السياسة الخارجية التابع له، إن الحقيقة هي أن العديد من الوكالات التي تعتبر بالغة الأهمية لأمننا قد تكبدت أضرارًا جسيمة.





والحقيقة هي أن العديد من الوكالات التي تعتبر حاسمة لأمننا قد تكبدت أضرارًا جسيمة، لقد تم تفريغ الكثير منهم - من حيث الموظفين والقدرة والروح المعنوية، وفقا لتعبيره.