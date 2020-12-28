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رياضة

إبراهيم سعيد: طارق حامد لاعب مقاتل وغيابه مؤثر في الزمالك

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:43 م
طارق حامد
طارق حامد
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محمد رشاد
أكد إبراهيم سعيد نجم الاهلى والزمالك السابق أن الفريق الأبيض لديه ميزة فى الفترة الأخيرة وهى ثبات مستوي الجانب الدفاعي لاسيما بعد تألق احمد أبوالفتوح.

وقال هيما فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "التجانس كان واضح فى دفاع الزمالك رغم غياب محمود علاء وهذا ما يتميز به الفريق الأبيض هذا الموسم وإمام عاشور قدم مباراة مميزة فى خط الوسط".

وعن غياب طارق حامد: "أهم لاعب فى مصر خلال السنوات الأخيرة ويقدم مستوي مميز للغاية وغيابه بالطبع يؤثر على الزمالك فهو لاعب مقاتل".

انتهت أحداث مواجهة الزمالك وسموحة بفوز الأبيض بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وصل الزمالك في هجمة مميزة من الجبهة اليسرى في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق اشرف بن شرقي الذي راوغ دفاع سموحة ومررها على منطقة الجزاء ولكن اقتنصها مدافع سموحة ومنع اكتمال هجمة مميزة على مرمى فريقة.

وسجل الزمالك الهدف الأول عن طريق أشرف بن شرقي الذي استلم الكرة من يوسف أوباما الذي توغل ومرر كرة رائعة ولكن احتسبها الحكم خطأ بداعي التسلل.

وعاد محمود عاشور حكم المباراة الى خاصية الـ VAR، وأكد على إلغاء الهدف.

وضغط نادي  الزمالك مرة أخرى على دفاع سموحة، وعرقل البدري لاعب سموحة يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء واحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء للأبيض.

وتصدى بن شرقي الى ركلة الجزاء وسددها داخل المرمى ليعلن عن الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 8 من ركلة جزاء صحيحة.

وفي الدقيقة 31 تمكن أحمد فتوح من مراوغة أربع لاعبين من فريق سموحة وسجل الهدف الثاني للزمالك ليعزز تقدم فريقه.
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