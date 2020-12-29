بعد انتهاء مهرجان "ما بعد الكورونا".. ننشر أنشطة "ضي" فى 2021

أعلن أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، انتهاء فعاليات مهرجان "ما بعد الكورونا" ومعرض مسابقة الفن التشكيلي الخاص به، مساء الإثنين، ليختتم أنشطة الجاليري فى 2020 بمشاركة 2800 فنان تشكيلي، جرى اختيار أعمال 450 منهم.





وقال الدكتور محمد هشام مدير أتيليه العرب إن مهرجانين خلال العام 2020، هما "العربي الثالث للشباب، وما بعد الكورونا"، شهدا تشجيعا غير عادي لمشاركات فنانين شباب وآخرين خارج الأضواء، بخلاف معارض شخصية للفنانين الدكتور أحمد نوار والدكتور المليجى والدكتور شمس القرنفلي والدكتور هشام عبد الله ووليد عبيد وعصمت داويستاشي، بخلاف معرض جماعي بعنوان "مبدعون خالدون"، وورشة عمل "الوجوه والأماكن" وضمت فنانين من مصر والسعودية برعاية المؤسسة الزاهدية.





وأضاف محمد هشام أن فريق عمل للجاليري ضم فنانين تشكيليين شبان، أبرزهم غادة سالم ونورا زكى وراندا أبو بكر وشروق شريف وأمنية جمال، بجانب مسؤولي التنسيق محمد شعبان وأحمد عبد العزيز، وجميعهم أنجز دوره فى دعم الفنانين الشبان، بجانب مشاركاتهم فى مسابقات "ضي" ببعض أعمالهم.





وأشار الدكتور محمد هشام إلى خطة "ضي" لتنفيذ أكثر من 10 معارض شخصية وجماعية خلال العام المقبل 2021 أبرزها للفنانين الدكتور سامى البلشي والدكتور يحيى عبده والدكتورة أمل نصر والدكتور مصطفى عيسى والفنانة آلاء نجم والدكتور هانى فيصل والفنان فتحى علي والنحات الدكتور عبد المعين محمد، ومعرض "مبدعون خالدون الثالث" وتدشين كتاب "أحمد نوار.. إرادة وطن".



