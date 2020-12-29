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منوعات

معاملة قاسية نهايتها الموت.. عقوبات كوريا الشمالية على خارقي قواعد الحجر الصحي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:46 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كانت كوريا الشمالية واحدة من الدول التي تعاملت مع  ملف فيروس كورونا بشكل مختلف عن باقي بلدان العالم،  فبدلًا من المستشفيات فتحت المعسكرات والسجون لاستقبال المصابن، ومن يخالف قواعد الحجر الصحي في البلاد يلقى به داخل معسكرات بالإضافة إلى ما أثير من قبل بأن القتل للمرضى هو الطريقة للتخلص من الفيروس هناك.

وعلى ما يبدو أن المخالفين للحجر الصحي في تايد، مما دفع البلاد إلى إقامة معسكرات جديدة للمواطنين المنتهكين لقواعد الحجر الصحي  لفيروس كورونا "كوفيد-19" ، وتناقلت الأنباء بأن أعداد الوفيات داخل المعسكرات في تزايد بسبب المعاملة القاسية التي يتلقوها بعد يوم من دخولهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. 

فقد فرض "بيونج يانج" لوئح لفيروس كورونا، وهم على مقاطعتي سونجهو-ري وشمال هوانجهاي، تضع السلطات الكورية الشمالية الآن أولئك الذين ينتهكون قواعد الحجر الصحي لفيروس كورونا في معسكرات الاعتقال السياسي.

وتتمثل السياسة الجديدة لحزب العمال الكوري الشمالي في تصنيف أولئك الذين يخالفون قواعد الحجر الصحي على أنهم مجرمون خاصون ومذنبون بارتكاب جرائم سياسية.

وقال مصدر من صحيفة "ديلي إن كيه" من كوريا الشمالية، إن عدد أولئك الذين تم تصنيفهم بمخالفي الحجر الصحي يتزايد بشكل كبير، كما تم افتتاح معسكر اعتقال سياسي جديد في هواتشون لاستيعاب المجرمين الخاصين الجدد.
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