أصغر بطلة في رفع الأثقال: بيج رامي بطل خارق.. ودرست قصة كليوباترا

أكدت الطفلة الكندية " روري " بطلة رفع الأثقال في الولايات المتحدة الأمريكية، في فئة وزن ما دون 30 كجم، وللفئة العمرية 13 عاما، عشقها لمصر وحضارتها الفرعونية، مؤكدة أنها في الصف الثالث الابتدائى وتبلغ من العمر 7 سنوات، وتعلمت الكثير عن مصر وعن الملكة الفرعونية "كليوباترا".





وأضافت خلال تصريحاتها، ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، أنها تعشق مصر، فهي حاليًا تتصدر أخبار العالم، بعد فوز البطل المصري بيج رامي، ببطولة مستر أولمبيا 2020، قائلة: "إنه بطل خارق".





وأشارت إلى أنها تحب البيتزا ولا تتبع نظاما غذائيا معينا، ولكن والدها ينصحها بتناول البروتين في كل وجبة، مؤكدة حبها للأفلام الخارقة، وأفلام التشويق .





وأوضحت أنها تمارس الرياضات المختلفة الأخرى مثل السباحة والتزحلق على الجليد، كما تحب الرسم وتهتم بالكيماء.

وفازت الطفلة الكندية روري فان أولف في دورة لرفع الأثقال في الولايات المتحدة الأمريكية، في فئة وزن ما دون 30 كجم، وللفئة العمرية 13 عاما، لتدخل التاريخ هذه الدورة كأصغر بطلة لرفع الأثقال فيها.





وتعتبر "روري" أن ممارستها لرياضة رفع الأثقال مجرد هواية، وتفضل الجمباز الذي تمارسه 9 ساعات في الأسبوع، وترسم الوشم "تاتو" المؤقت على جسدها خلال مشاركتها في البطولات فقط.