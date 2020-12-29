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رياضة

وزير الرياضة عن انتخابات اتحاد الكرة: ستقام وفقًا للقانون بالتنسيق مع الـ فيفا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:50 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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محمد رشاد
أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجود تنسيق حالي لإقامة انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبلة وفقًا لبنود القانون المصري.

وأشار صبحي في تصريحات عبر قناة "القاهرة والناس"، إلى وجود تنسيق كبير بين وزارة الشباب والرياضة من جانب مع لجنة إدارة اتحاد الكرة والاتحاد الدولي "فيفا" على الجانب الآخر.

وقال صبحي: "إجابتنا واحدة، احترامنا وتقديرنا للاتحاد الدولي لكرة القدم، هناك حالة تباحث حالية لعمل الإجراءات القادمة بالموائمة بين القانون المصري وطلبات فيفا".

وأكمل: "هناك تنسيق كبير حاليًا بين اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة وفيفا مع وزارة الرياضة لتحديد الإجراءات المقبلة وفقًا لقوانيننا".

واختتم: "هذا ما نستطيع قوله حاليًا وعلينا أن نتحدث باعتدال لأن الاتحادات الدولية تتابع ما نقول عن كثب".

وسبق لأحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة أن أكد، أنه سيتواصل مع وزارة الرياضة للحصول على استثناء بعقد الجمعية العمومية للجبلاية قبل 31 يناير.

ويرغب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في إقامة انتخابات اتحاد الكرة المصري قبل نهاية شهر يناير المقبل.

وصرح نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء منذ ساعات ماضية بأنه لن يتم استثناء اتحاد الكرة من قرار منع عقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية حتى يونيو المقبل.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية أعلنت خلال الأيام الماضية أيضًا عن طريق رئيسها، هشام حطب، بأن إقامة انتخابات اتحاد الكرة قبل الدورة الأولمبية المقبلة يعد مخالفًا لقانون الرياضة المصري.
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