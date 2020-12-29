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لتسليمهم حقهم.. سيدة "ميراث الملايين" تكشف تفاصيل البحث عن أقاربها لمدة 50 عاما

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:09 ص
صدى البلد
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عادل نصار
روت فاطمة خليل، السيدة التى تبحث عن أقاربها لتسليمهم ميراث بالملايين، تفاصيل بحثها عن أقاربها طيلة 50 عاما ماضية. 

وأضافت فاطمة خليل، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، مساء الاثنين،:"بحثت عن اقاربي وتحديدا أبناء عمي المتوفى منذ 50 عاما، مستدركة أنها نجحت في الوصول إليهم بعد نصف قرن من الزمان، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. 

وتابعت السيدة التى تبحث عن أقاربها لتسليمهم ميراثا بالملايين،: "نصيب الواحد من أبناء عمى لن يقل عن 5 ملايين جنيه، ووجدت أحد أقاربي، ونتواصل حاليا بخصوص الميراث، وكذلك لدعم صلة الرحم والود، ولم شمل العائلة مرة أخرى.. وقف عائلة الجندي وهى عائلتي متمثل فى أراضٍ وأموال في البنك المركزي".
 
وأكملت أن صلة الرحم بينها وبين أقاربها انقطعت تماما بعد سفرها إلى الصعيد، متابعة: "نمتلك ميراثا تتمثل في أوقاف بالملايين وقد تصل إلى المليارات، ونملك أموالا فى السعودية وتركيا أيضا، وسعدنا جدا عندما قال الرئيس السيسى إن من له وقف يطالب به".
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