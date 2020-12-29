ناخد لقاح كورونا أم لا؟.. خبيرة التاروو تجيب

قالت بسنت يوسف خبيرة التاروو، إنه لابد من الحصول على لقاح فيروس كورونا من أجل الوقاية من الإصابة به، معلقة "لو مافدناش مش هيضرنا.. بالعكس دا هيحمينا".





وأضافت «يوسف» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أنه مواليد برج الأسد، من 22 يوليو حتي 21 أغسطس، واقفون على أرض صلبة هذا العام، وسيتغلبون علي أي ضغوط ومشاكل تواجههم ولن يتنازلوا عن حقوقهم أو يستسلموا للصعاب.





وتابعت بسنت يوسف، أن مواليد برج الأسد يكونون اخصاما نزهاء وشرفاء ولا يستطيعون مواجهة المؤامرات بمؤامرات مثلها، ولكن إذا اضطروا لفعل ذلك فسيفعلون.



