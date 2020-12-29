فريدة الشوباشي: تاريخ الجماعة الإرهابية يمكن تلخيصه في الخيانة والدموية.. فيديو

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي: إن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم الإرهاب والاغتيال ضد كل من لا يؤيدهم في الرأي أو يأتمر بأمرهم، مؤكدة أن حسن البنا اتفق مع إنجلترا علي إقامة الإخوان، وهذا كان أول مسمار لتفرقة المصريين .
وأضافت الشوباشي خلال لقائها علي قناة اكسترا نيوز ، أن حسن البنا عمل علي تحقير فكرة الوطن والانتماء الوطني لافتة إلى أن الجماعة تعمل على استغلال الشباب وتشويه فكرهم تجاه أوطانهم للقيام بالعمليات الإرهابية .
وأوضحت الشوباشي ، أن تاريخ الجماعة الإرهابية يمكن تلخيصه في الخيانة والدموية، مؤكدة أن الإخوان كان لديهم 70 ألف قطعة سلاح، وهذه الجماعة قائمة على الاغتيالات.