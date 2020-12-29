فريدة الشوباشي: تاريخ الجماعة الإرهابية يمكن تلخيصه في الخيانة والدموية.. فيديو

الإرهابيةالإرهابالرأيأوبأمرهم،إنجلتراإقامةالإخوان،

وهذا كان أول مسمار لتفرقة المصريين .

مؤكدة أن حسن البنا اتفق مع

والاغتيال ضد كل من لا يؤيدهم في

وأضافت الشوباشي خلال لقائها علي قناة اكسترا نيوز ، أن حسن البنا عمل علي تحقير فكرة الوطن والانتماء الوطني لافتة إلى أن الجماعة تعمل على استغلال الشباب وتشويه فكرهم تجاه أوطانهم للقيام بالعمليات الإرهابية .

، أن تاريخ الجماعة الإرهابية يمكن تلخيصه في الخيانة والدموية، مؤكدة أن

كان لديهم 70 ألف قطعة سلاح، وهذه الجماعة قائمة على الاغتيالات

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