النواب الأمريكي يوافق على دعم كل مواطن بـ2000 دولار

صوت مجلس النواب الأمريكي، على زيادة الدعم المالي المرسل لكل مواطن أمريكي لمواجهة جائحة كورونا، من 600 دولار إلى 2000 دولار، وذلك عقب دعوات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بذلك.





وجاء التصويت بعد يوم من توقيع ترامب على مشروع قانون المساعدة ضد أزمة كورونا، الذي تزيد قيمته عن 2 تريليون دولار، ومشروع قانون الإنفاق الحكومي للعام بأكمله، وبذلك يصبح الأمر بين يد مجلس الشيوخ الأمريكي، للموافقة على القرار، من عدمه.





وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أمس الإثنين، إنه سيوقع على مشروع قانون حزمة مساعدات كورونا، كما سيبعث رسالة قوية إلى الكونجرس مفادها أن البنود الذي تنص على إسراف يتم إلغائها.





وكشف ترامب في بيان له عن تصويت الكونجرس على زيادة قيمة المعونة المرسلة إلى كل أمريكي من 600 دولار إلى 2000 دولار، وكذلك إعادة النظر فيما يخص استفادة شركات التواصل الاجتماعي من قانون الاتصال.





وتابع ترامب أن الشركات التقنية الكبرى في الولايات المتحدة يجب أن لا تتمتع بالحماية التي يوفرها قانون الكونجرس في قانون الاتصال.



