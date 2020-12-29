ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هانى يونس يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
كتب هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، منشورا جديدا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وسرد هاني يونس تجربته في مواجهته لفيروس كورونا في الموجة الاولي، ثم وجه "النصيحة" بخصوص التعامل مع الموجة الثانية.


وكتب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء،:" نصيحة لوجه الله.. فى الموجة الأولى لفيروس كورونا، ابتلانى الله بالإصابة بالفيروس، أنا وزوجتى، وبكرمه الواسع تم الشفاء، وفى الوقت نفسه، فقدت خالتى، وعمتى، وأصيب بالفيروس ما يزيد على نصف عائلتى وأقاربى، وهذه هى المرة الأولى التى أذكر فيها ما حدث فى هذه الفترة الأليمة من حياتى".

وأضاف: "وقتها كان الحزن يلف جدران مساكننا، والاكتئاب هو سيد المشهد، ولم يكن لنا سندا سوى ثقتنا برب العباد. ويعلم الله أنى ما صدّرت هذا المشهد لأحد لا هنا على هذه الصفحة، ولا غيرها، بل إننى كنت أمارس حياتى كعادتها، بل إننى ما ذكرت أصلا أننى أُصبت إلا بعد التعافى."

وتابع :" يومها كتبت هنا بالنص:"كنت على ثقة ويقين بربى، مطمئن القلب، والحمد لله لم يخذلنى يوما.. كنت أؤدى عملى من المنزل، والحمد لله، وكأننى فى مكتبى. حاولت أن "أفصل"، مثلما قالوا لى، وأغلق هاتفى، ولكنى فشلت، نعم فشلت، وظللت أتابع عملى، مثلما هو دأبى كل يوم... وليعذرنى من لم أخبره بمرضى، فيكفى الناس ما هم فيه، فلتكن إطلالتى من هذا المكان دوما، كما تعودتم، إطلالة تفاؤل وخير، وأدعو الله ألا أكون يوما مصدرا لهمّ أحد، أو حزنه، ويأسه.. اطمئنوا، فكل مُرّ سيمر، وكل عسر سيتبعه يسر، وإذا ضاقت فعند الله الفرج".

واختتم: "ما سبق هو جزء مما كتبته وقتها، بعد أن عافانا ربى، وظللت بعدها أتابع طوابير المصابين من الأهل، والأصدقاء، ومن أصيب ممن أعرف أو لا أعرف قدر طاقتى، ويعلم الله أنى أبذل كل جهدى".

وأكد :" والآن ونحن فى الموجة الثانية، عادت الكرّة مرة أخرى، وأصيب من أصيب من أهلى، وما زالوا، والحمد لله أنا كما كنت، راض بما قسمه ربى، صابر على الابتلاء، شاكر لنعمه التى لا تعد.. أكتب هذا لكثيرين ممن جعلوا وسائل التواصل الاجتماعى مساحة لفزع ورعب غيرهم، والله إن بعضنا كاد يموت رعبا، مع إن أولى خطوات الشفاء من هذا المرض، هى الحالة النفسية للمريض".

وطالب موضحا :" بالله عليكم، رفقا بأنفسكم، وبغيركم، هذه مساحات للتواصل الاجتماعى، وليس للتحطيم المعنوي.. هذا بلاء عام، فدعونا نتواصل اجتماعيا بداية للوقاية، والتوعية، ثم للمساعدة فى العلاج، والشفاء بإذن الله، وأستحلفكم بالله، منّا من قلبه لا يتحمل، وأعصابه وصحته أكل عليها الدهر وشرب، فرفقا بهم .. حماكم الله جميعا من كل شر، وجعلنا جميعا عونا لبعضنا البعض، فى زمن المُلمات.. وكما تعودنا دوما.. تحيا مصر".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة.. صور

ارجعي بيتك وحشتيني.. زوج يطالب زوجته بالعودة في لافتة بشوارع المنوفية

عقب إصابة المحافظ بكورونا.. تعقيم مبنى ديوان عام محافظة المنوفية

مصادرة 56 شيشة فى حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشبرا الخيمة.. صور

محاضر لمقاهٍ ومصادرة تكاتك.. حملات لرفع الإشغالات وضبط المخالفات في 4 مدن جديدة

هاني يونس: 4 مدن جديدة تواصل شن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات

ترشيحاتنا

صحفي يفضح رئيس أمريكا المنتخب.. للمرة الثانية بايدن يدلي بمعلومات كاذبة ومزيفة عن ضحايا كورونا

وزيرة الصحة تكشف أنواع اللقاحات القادمة إلى مصر وموعد استلامها.. فيديو

نقل طاهر محمد طاهر إلى المستشفى

خبيرة التاروو تكشف موعد انتهاء كورونا من مصر

معجبتهوش درجاته .. طالب بدولة خليجية يتربص لمدرس مصري ويطلق النار على رأسه

الأسباب الخفية وراء طلب دينا الشربيني إعلان زواجها من عمرو دياب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 309 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2021 |صور

مأساة.. أب يقتل طفليه وينتحر للانتقام من زوجته الخائنة..صور

علاج شد العضل .. اعرف الطرق الصح للتخلص من الألم