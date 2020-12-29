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توك شو

حارسه الشخصي: أردوغان أعلن الحرب وانقلب على كل من حوله.. شاهد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:02 ص
اردوغان
اردوغان
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محمد حليم قنديل
قال أونور كورت أوغلو، الحارس الشخصي السابق لـ "أردوغان" واللاجئ بفرنسا، إنه يُحب تركيا وتركها رغم عنه، منوهًا بأنه كان يعمل بوظيفة حكومية بتركيا وكان يبذل قصارى جهده ليبلغ مستوى تركيا لمستوى البلاد المتقدمة؛ لكنه صدم بمواجهة عكس ما كان يحلم به.

وأضاف "كورت"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أنه لم يكن يعمل بحراسة أردوغان فقط، وإنما كان مهمته حماية وحراسة المسئولين في تركيا بشكل عام، فقيادات الدولة أشخاص مهمين وما يصيبهم يصيب الدولة بأكملها، ولكن أردوغان أعلن حربًا على من كان يحبه ويحميه.

وتابع الحارس الشخصي السابق لـ "أردوغان"، أن مساجد تركيا مشتعلة بفتن مثل مساجد ضرار تتكرر فيها إهانة وسب المسلمين من أفراد حركة الخدمة.
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