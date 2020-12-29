بالخطأ.. 8 أشخاص يحصلون على 5 جرعات من لقاح فايزر في ألمانيا

حصل 8 عاملين في دور رعاية بألمانيا على 5 جرعات من لقاح شركة فايزر، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، دون تسجيل أي اعراض جانبية حتى الآن.





وبحسب "يورو نيوز"، فإن العاملين في دور الرعاية، تتراوح أعمارهم بين 38 إلى 54 عاما، يعملون في دار المسنين، حيث حصلوا على اللقاح بسبب كونهم ضمن الفئة ذات الأولوية.





وأثناء التلقيح، تلقى كل شخص منهم 5 جرعات من اللقاح في وقت واحد، حيث تم إبلاغهم على الفور بالخطأ، ونقل 4 منهم إلى المستشفى تحت الملاحظة الطبية، بعد ظهور أعراض خفيفة.





وصرح مسئول ألماني بأن هذا الأمر هو خطأ بشري، معربا عن آماله في عدم معاناة أي منهم بأي اعراض جانبية.



