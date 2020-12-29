خبيرة التاروو تكشف حدوث مصالحة بين قطر ودول الخليج عام 2021

قالت بسنت يوسف، خبيرة التاروو، إنه سيكون هناك تواصل بين قطر ودول الخليج؛ ليتم الصلح بينهما وسنسمع عن أشياء جديدة، لم نكن نسمع عنها من قبل.





وأضافت «يوسف» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن سيكون هناك شروط علي قطر من قبل دول الخليج حتي يتم هذا الصلح وسيأخذ التصالح وقتا كبيرا بينهما، ولكنه سيتم في النهاية.





وتابعت بسنت يوسف أنه بعد أن يتم التصالح بين قطر ودول الخليج سيكون هناك نوع ما من التحالف أو الشراكة بينهم.





وسبق أن كشف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، الأربعاء، إجراء بلاده لمناقشات مع السعودية، من أجل الوصول إلى المصالحة الخليجية.





وقال بن عبد الرحمن من موسكو، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية: "نحن ثابتون على موقفنا بأهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي".





وأضاف في تصريحاته أن بلاده أجرت مناقشات مع السعودية فقط حول المصالحة العربية، إلا أن الرياض كانت تمثل باقي الدول المقاطعة.





وذكر أن: "هناك اختراق حدث قبل أسبوعين من خلال البيان الذي صدر عن وزير خارجية الكويت، وكان هناك اتفاق مبدأي لإطار عمل للوصول إلى المصالحة"، مضيفا "ننظر بإيجابية لهذه التطورات وثابتون على موقفنا بأهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي".



