ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبيرة التاروو تكشف حدوث مصالحة بين قطر ودول الخليج عام 2021

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:10 ص
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قالت بسنت يوسف، خبيرة التاروو، إنه سيكون هناك تواصل بين قطر ودول الخليج؛ ليتم الصلح بينهما وسنسمع عن أشياء جديدة، لم نكن نسمع عنها من قبل.

وأضافت «يوسف» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن سيكون هناك شروط علي قطر من قبل دول الخليج حتي يتم هذا الصلح وسيأخذ التصالح وقتا كبيرا بينهما، ولكنه سيتم في النهاية.

وتابعت بسنت يوسف أنه بعد أن يتم التصالح بين قطر ودول الخليج سيكون هناك نوع ما من التحالف أو الشراكة بينهم.

وسبق أن كشف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، الأربعاء، إجراء بلاده لمناقشات مع السعودية، من أجل الوصول إلى المصالحة الخليجية. 

وقال بن عبد الرحمن من موسكو، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية: "نحن ثابتون على موقفنا بأهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي". 

وأضاف في تصريحاته أن بلاده أجرت مناقشات مع السعودية فقط حول المصالحة العربية، إلا أن الرياض كانت تمثل باقي الدول المقاطعة. 

وذكر أن: "هناك اختراق حدث قبل أسبوعين من خلال البيان الذي صدر عن وزير خارجية الكويت، وكان هناك اتفاق مبدأي لإطار عمل للوصول إلى المصالحة"، مضيفا "ننظر بإيجابية لهذه التطورات وثابتون على موقفنا بأهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي". 

وأكد عدم وجود أي معوقات لحل الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أن أي معوقات تبرز يتم تجاهلها. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المصالحة مع قطر.. الصدع الخليجي يقترب من الزوال برعاية كوشنر وترامب.. أمير الكويت: تقدم واضح نحو حل الأزمة.. ووزير الخارجية السعودية يعرب عن تفائله

السعودية: إنهاء الخلاف مع قطر قريبا

السعودية: حلفاء الرياض متفقون على حل الأزمة الخليجية

مصالحة خليجية وشيكة.. الكويت تعلن طي صفحة خلاف قطر.. والسعودية تتحدث عن اقتراب الحل

خطوة استفزازية.. أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير إيران الجديد

إعلامية كويتية: السعودية لن تتمم المصالحة الخليجية إلا بقبول قطر المطالب الـ 13

ترشيحاتنا

مأساة.. أب يقتل طفليه وينتحر للانتقام من زوجته الخائنة..صور

أحمد موسى يعلن إصابة 3 إعلاميين بفيروس كورونا

تحذير من الأرصاد السعودية بسبب حالة الطقس

طفح جلدي وعسر هضم.. أعراض جديدة تشير إلى إصابتك بفيروس كورونا | تفاصيل

أحمد سامي: اسألوا فرج عامر عن خطة «الحزام»

بعد سنوات من عرضه.. خطأ غير متوقع في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 309 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2021 |صور

مأساة.. أب يقتل طفليه وينتحر للانتقام من زوجته الخائنة..صور

علاج شد العضل .. اعرف الطرق الصح للتخلص من الألم