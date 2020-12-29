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أخبار العالم

متفوقا على فيتو ترامب.. النواب الأمريكي يقر موازنة الدفاع الجديدة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:11 ص
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
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شريف سيد
أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، ميزانية التمويل الدفاعي، رغم استخدام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب "الفيتو" ضد اعتمادها. 

وفجر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مفاجأة من العيار الثقيل، عقب استخدامه حق الفيتو ضد ميزانية قانون ميزانية وزارة الدفاع الجديدة، وقرر إعادته إلى الكونجرس. 

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس، بتعديل خطة الإنعاش الاقتصادي، ورفع قيمة المساعدات التي أقرت للمتضررين من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الرئيس الأمريكي، في كلمة مصورة، أنه لن يوقع على حزمة المساعدات المالية التي أقرها الكونجرس مؤخرا قبل تعديلها.

ووصف ترامب خطة المساعدات بقيمة 900 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا، التي أقرها الكونجرس مؤخرا، بأنها "وصمة عار" داعيا لإجراء العديد من التغييرات.

وطالب الرئيس الأمريكي بزيادة المدفوعات المباشرة للأفراد والعائلات المتضررين من وباء كورونا من 600 إلى 2000 دولار، آنذاك. 
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