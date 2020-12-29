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منوعات

بـ روح سبايدر مان.. طفل يقفز من الشرفة لإنقاذ شقيقته الرضيعة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تمكن طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، من الحفاظ على حياة شقيقته من موت محقق؛ بعد أن اشتعلت النيران في منزلهم ، وأحاطت النيران بغرفة شقيقته الرضيعة من كل جانب. 

كان الوالدان "كريس" و"نيكول ديفيدسون" قد تناولا العشاء أطفالهما الثلاثة، ووضعوهم في السرير، وناموا، وبعد ساعات، استيقظت الام "نيكول ديفيدسون" على رائحة الدخان. 

وفي غضون دقائق ، اشتعلت النيران في منزل العائلة، وعلقت الرضيعة "إيرين ديفيدسون" البالغة من العمر 22 شهرًا في غرفتها، فما كان أمام الطفل "إيلي" إلا القفز إلى  غرفة شقيقته من خلال النافذة، للإمساك بها، وإنقاذها من حريق دمر منزل عائلته بالكامل، بحسب ما نشرت "سي إن إن" الأمريكية.

بينما كان الزوجان قادران على الإمساك بالرضيعة البالغة من العمر عامين، والطفل "إيلي" حيث حاوطت  النيران غرفة نوم الرضيعة.

وقال كريس ديفيدسون لشبكة CNN: "كان الدخان والنار كثيفين لدرجة أنه لم يكن بإمكاني الوصول إليها". ذهبنا إلى الخارج للوصول إليها من النافذة ، لكن لم يكن هناك ما أقف عليه للوصول إلى هناك. لذلك التقطت إيلي ، الذي دخل من النافذة وتمكن من أخذها من سريرها."

وقال الأب"ديفيدسون": "فخور بشدة بما فعله إيلي.. لقد فعل شيئًا لن يفعله رجل كبير وقد فعل ذلك في الوقت المناسب."

وبحلول الوقت الذي وصل فيه 20 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث ، كان المنزل قد غمرته النيران بالفعل، وفي اليوم التالي "لم يتبق شيء".
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