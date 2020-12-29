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مرأة

بتنساها في الشتاء.. 5 مشروبات بديلة عن تناول الماء

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:58 ص
مشروبات بديلة عن
مشروبات بديلة عن شرب الماء
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آية التيجي
هناك الكثير لا تتولد لديهم رغبة في شرب الماء بالكمية الكافية، خصوصا في فصل الشتاء، والتي تجعلهم يحصلون على الكمية التي يحتاجها الجسم والأعضاء الحيوية بشكل يومي؛ حيث من المعروف ان الماء يمثل 75% من تكوين الجسم، لذا فإن شرب الماء أمر ضروري، ولكن يبقى التساؤل: هل هناك بعض المشروبات يمكن ان تكون بديلة عن الماء.

وعلق معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان شرب الماء لا غنى عنه سواء كان في فصل الصيف او خلال فصل الشتاء، إلا ان بعض الأشخاص لا يفضلون الماء بصورة مستمرة، مما يجعل أجسامهم لا تحصل على الكمية التي يحتاجونها منه.


وتابع القيعي في تصريح لموقع "صدى البلد" ، انه يمكن استهلاك بعض المشروبات التي تعتبر بديلا عن شرب الماء، ولكن يحتاج  الشخص لـ شرب 8 أكواب منها بشكل يومي لكي يحصل على التعويض الكافي عن الماء، وتشمل:

1- المشروبات العشبية، مثل : الينسون و الكاموميل والنعناع.

2- الشوربات، مثل:  شوربة الكرنب و شوربة المكرونة و شوربة الخضار.

3- الألبان والحليب.

4- العصائر الطازجة، مثل: عصير البرتقال والفراولة والليمون والتفاح غير مضاف له سكر.

5- المياه الفوارة غير المضاف لها سكر.

ونوه القيعي، بأن شرب الشاي الأسود او المشروبات الأخرى بخلاف الذين تم ذكرهم في السطور السابقة، لا يعتبر بدائل صحية عن الماء، ولا يستفيد الجسم من استهلاكها على الإطلاق، الأمر الذي يتسبب لهم بمضاعفات، مثل الجفاف، وزيادة الوزن، او زيادة نسبة الأملاح، وغيرها من المشاكل التي يمكن ان تحدث نتيجة قلة شرب الماء.
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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