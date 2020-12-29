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رياضة

وليد عبداللطيف: لمسات موسيماني ظهرت على لاعبي الأهلي.. وباتشيكو غائب عن انتصارات الزمالك

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:30 ص
وليد عبداللطيف
وليد عبداللطيف
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عبدالله هشام
قال وليد عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، إن الأهلي قدم واحدة من أفضل مبارياته أمام الاتحاد أمس، ووضح التغيير في مستواه على يد موسيماني.

وأضاف وليد عبداللطيف خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن لمسات موسيماني ظهرت على لاعبي الأهلي، والمدرب الجنوب إفريقي فاجأنا بتكتيكه في لقاء الاتحاد.

كما تحدث عن فوز الزمالك على سموحة، قائلا :" أهم نقطة في مباراة سموحة؛ هو عدم الدفع بالثنائي فرجاني ساسي ومصطفى محمد، وباتشيكو يعتمد على الدفاع ثم المرتدات مستغلا قدرات أوباما وبن شرقي".

وتابع :" الزمالك يعتمد على إمكانيات لاعبيه فقط، وليس على تكتيك باتشيكو، والمدرب البرتغالي لم يقدم مباراة جيدة منذ عودته إلى ميت عقبة".

واختتم حديثه: "إمام عاشور لاعب مميز ولكنه يحتاج للهدوء والابتعاد عن المناوشات مع المنافسين"، مؤكدا أن قائمة الأهلي أقوى حاليا من الزمالك خاصة أن الأخير يفتقد لدكة قوية".
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