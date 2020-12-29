ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

للسيدات فقط .. كيف تحصلى على قيادة آمنة وممتعة لسيارتك

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:09 ص
للسيدات فقط .. كيف
للسيدات فقط .. كيف تحصلى على قيادة آمنة و ممتعة
Advertisements
صبري طلبه
نعلم جميعا أن المرأة هي نصف المجتمع فهي الأم و الزوجة و الطالبة و أيضًا صاحبة الوظائف المتعددة في مجالات العمل المختلفة، ومع كافة هذه المهام تواجه المرأه تحديات أخرى تتعلق بقيادة السيارات أو الأمور الكثيرة المتعلقة بالطرق على كافة المستويات.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم النصائح للحصول على قيادة آمنة، وأيضا العوامل اللازمة للعناية بالسيارة لكي نتمتع بعمر إفتراضي مديد.

1- ضبط زاوية الرؤية والمقاعد 
من الضروري قبل الانطلاق إلى رحلتك، أن تقومي بضبط مقعد القيادة وذلك للحصول على زاوية الرؤية المناسبة، وأيضًا لضمان هذه العملية بنجاح، عليكي بضبط المرايات الجانبية ومراة قمرة القيادة، وذلك لكشف جميع زوايا الطريق.

2- حزام الأمان 
بعد أن تأكدنا من جميع زايا الرؤية و اتممنا وضعية الجلوس بنجاح، علينا القيام بالخطوة الثانية وهي ربط حزام الأمان، والذي يقلل من مخاطر الاصطدام ويجعلك في نقطة آمنة.

3- حماية أطفالك اأثناء رحلتك
إذا كانت رحلتك بصحبة أطفالك فعليكي القيام بعدة أمور هامة لحمايتهم وهم، الإلتزام بالمقاعد أثناء السير، و غلق النوافذ، ومن الممكن أن يشاهدوا أحد الأفلام الكارتونية بواسطة الهاتف، وقبل كل ذلك فمن الضروري ربط حزام الأمان لهم.

4- العناية بالسيارة 
من اللازم أن ننتبه إلى أمر هام للغاية متعلق بسلامة السيارة وهو، إتباع مواعيد الصيانة الدورية وذلك لتجنب الاعطال أو المشكلات الناتجة عن إهمال هذه النقطة، وذلك لكي تحصل على عمر افتراضي أطول للسيارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

7 نصائح مهمة للحفاظ على سيارتك في فصل الشتاء

احذر منها.. اكسسوارات داخل سيارتك تهدد حياتك

تعلم قيادة السيارة الأوتوماتيك في خطوات بسيطة

5 نصائح هامة للحصول على قيادة آمنة

في 8 خطوات فقط.. تعلم أصول قيادة السيارات

ماذا تفعل إذا تعرضت لعطل مفاجئ على الطريق ؟

ترشيحاتنا

وليد عبداللطيف: لمسات موسيماني ظهرت على لاعبي الأهلي.. وباتشيكو غائب عن انتصارات الزمالك

التنمية المحلية : القاهرة تتصدر حالات الغلق بواقع 2821 حالة..فيديو

أخبار الفن .. عقد قران حفيد محمد رضا .. السر وراء طلب دينا الشربينى الزواج من عمرو دياب .. الحالة الصحية لـ كريم فهمى وأمير كرارة ومجدى صبحى وإيمان السيد

حسام عاشور داخل المستشفى بعد إصابته في مباراة الأهلي والاتحاد.. شاهد

أغرب من الخيال.. سيدة تضع توأم وتكتشف وجود ثالث في بطنها بعد 10 أيام

مأساة.. أب يقتل طفليه وينتحر للانتقام من زوجته الخائنة..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 309 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2021 |صور

مأساة.. أب يقتل طفليه وينتحر للانتقام من زوجته الخائنة..صور

علاج شد العضل .. اعرف الطرق الصح للتخلص من الألم