للسيدات فقط .. كيف تحصلى على قيادة آمنة وممتعة لسيارتك

نعلم جميعا أن المرأة هي نصف المجتمع فهي الأم و الزوجة و الطالبة و أيضًا صاحبة الوظائف المتعددة في مجالات العمل المختلفة، ومع كافة هذه المهام تواجه المرأه تحديات أخرى تتعلق بقيادة السيارات أو الأمور الكثيرة المتعلقة بالطرق على كافة المستويات.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم النصائح للحصول على قيادة آمنة، وأيضا العوامل اللازمة للعناية بالسيارة لكي نتمتع بعمر إفتراضي مديد.





1- ضبط زاوية الرؤية والمقاعد

من الضروري قبل الانطلاق إلى رحلتك، أن تقومي بضبط مقعد القيادة وذلك للحصول على زاوية الرؤية المناسبة، وأيضًا لضمان هذه العملية بنجاح، عليكي بضبط المرايات الجانبية ومراة قمرة القيادة، وذلك لكشف جميع زوايا الطريق.





2- حزام الأمان

بعد أن تأكدنا من جميع زايا الرؤية و اتممنا وضعية الجلوس بنجاح، علينا القيام بالخطوة الثانية وهي ربط حزام الأمان، والذي يقلل من مخاطر الاصطدام ويجعلك في نقطة آمنة.





3- حماية أ طفالك اأثناء رحلتك

إذا كانت رحلتك بصحبة أطفالك فعليكي القيام بعدة أمور هامة لحمايتهم وهم، الإلتزام بالمقاعد أثناء السير، و غلق النوافذ، ومن الممكن أن يشاهدوا أحد الأفلام الكارتونية بواسطة الهاتف، وقبل كل ذلك فمن الضروري ربط حزام الأمان لهم.





4- العناية بالسيارة