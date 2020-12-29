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أخبار العالم

الجيش البريطاني ينتشر في المدارس والجامعات.. تعرف على السبب

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:28 ص
الجيش البريطاني
الجيش البريطاني
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شريف سيد
أعلنت الحكومة البريطانية، أنه سيتم نشر أفراد من القوات المسلحة لدعم عملية اختبار فيروس كورونا لآلاف من طلاب المدارس والكليات في إنجلترا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن 1500 فرد عسكري سيضمنون تنفيذ أنظمة الاختبار بحلول الاثنين المقبل، حيث من المقرر أن يبدأ التلاميذ الفصل الدراسي الجديد، وفق ما نقلته "ذا جارديان" البريطانية. 

ومن المقرر أن يمر جميع الطلاب بفحص كورونا، تحت إشراف موظف بالمدرسة أو متطوع مدرب لهذا الدور، بينما لا يُتوقع من المعلمين القيام بدور في عملية الاختبار.

يأتي هذا القرار بعد تجارب ناجحة لهذا الأمر أجريت في المدارس ببريطانيا في نوفمبر وديسمبر.

كما سيتم إجراء اختبار يومي لمدة 7 أيام لأي طالب كان على اتصال بحالة إيجابية، بينما يمكن للمدرسين إجراء اختبارات كورونا الأسبوعية.
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