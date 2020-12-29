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منوعات

حادث مؤلم.. طفل في الثالثة من عمره يدفع حياته ثمنا لدراجة نارية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
اخترقت رصاصة، صدر طفل، يبلغ من العمر 3 سنوات أودت بحياته، خلال ساعات، من سلاح رجلين هاجما منزله في الليل. 

وفتح الرجلان النار على منزل الصبي، في الأرجنتين، حتى أصيب الطفل الذي يدعى "بنجامين" برصاصة في الصدر، كما استقرت رصاصة أخرى في ساق جدته، البالغة من العمر 61 عامًا، ولكنها نجت من تلك الحادثة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ويعود السبب وراء هجوم الرجلين؛ لمشاجرة بينهما وبين "عم الطفل المقتول"، في صباح نفس اليوم، وذلك بسبب قيامهما بمحاولة سرقة دراجة نارية، من منزل جيران "بنجامين. ن" ولكن رآهما عمه، وتصدى لهما. 

وأوضح عم الضحية، للشرطة إن الطلقات وجِّهت عليه وعلى المنزل؛ بعد أن حاولت عصابة محلية سرقة دراجة نارية من منزل أحد الجيران، وكشف أنه تبادل الإهانات مع تلك العصابة.

وأضاف العم ان أحد أفراد العصابة هدده، وقال إنهم سيعودون للانتقام، وأطلقوا طلقات تحذيرية؛ لترهيبه، وبالفعل نفذت العصابة تهديدها وعادت لتنتقم وأطلقت النيران على منزل العم الذي يسكنه الطفل "بنجامين" وجدته، ثم لاذوا بالفرار ومات الطفل بالمستشفى.

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