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أخبار العالم

جيران منفذ هجوم ناشفيل الأمريكية يكشفون معلومات جديدة عنه

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:56 ص
حادث ناشفيل
حادث ناشفيل
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شريف سيد
نقلت وسائل إعلام أمريكية، تصريحات من بعض جيران منفذ حادث مدينة ناشفيل، أنتوني كوين وارنر، البالغ من العمر 63 عاما، والذي لقي مصرعه في الحادث. 

ويقول ريك لود، أحد جيران وارنر، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية إنه تحدث إلى منفذ الهجوم قبل عيد الميلاد مباشرة، قائلا: "قلت له يا أنتوني، هل سانتا سيقدم لك شيئًا جيدًا لعيد الميلاد؟"، ثم أضاف "أجابني قائلا نعم، سأكون أكثر شهرة لن تنساني ناشفيل أبدًا". 

فيما ذكر جاره الآخر، "ستيف شمولدت" أن "وارنر" كان نوعا ما منعزلا عن غيره من الجيران، حيث كان تفاعله مع المحيطين به عبر السياج فقط. 

ويواصل المحققون الأمريكيون، النظر في الدوافع المحتملة لمنفذ انفجار مدينة ناشفيل الذي وقع منذ أيام، بعد التعرف عليه وتحديد هويته.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال المحققون إن العربة الترفيهية المتورطة في حادث انفجار ناشفيل كانت تبث تحذيرًا مسجلًا لإخلاء المنطقة، حيث تشير إلى أن قنبلة ستنفجر في غضون 15 دقيقة.

وقال رئيس البلدية جون كوبر، إنه بعد إبلاغهم بهذا التحذير، شرع ضباط شرطة ناشفيل على الفور في العمل والاستجابة للنداء، وطرقوا الأبواب وأجلوا السكان من المنطقة.

ومن جانبه، أكد دوج كورنيسكي، العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أن المحققين يبحثون في "أي وجميع الدوافع المحتملة للمتهم".

وكانت شرطة مدينة ناشفيل الأمريكية، أعلنت الإثنين، أن المشتبه به في انفجار المدينة هو أنتوني وورنر، والذي لقي مصرعه في الحادث. 

وقالت الشرطة إن وورنر، البالغ من العمر 63 عاما، وراء الانفجار في ناشفيل الذي قتل فيه ولا يوجد مشتبه به آخر،  لكن لا يزال من الممكن أن يكون هناك المزيد.

ونشرت الشرطة، أول صورة للمشتبه به في ارتكاب الحادث، مطالبة المواطنين بمزيد من المعلومات عنه.
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