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رياضة

تحت رعاية الرئيس السيسي.. وزير الرياضة يعلن تفاصيل المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:12 ص
دراجتك.. صحتك
دراجتك.. صحتك
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عبدالله هشام
يعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء عن تفاصيل المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك "، فى مؤتمر صحفى بمركز التعليم المدنى بالجزيرة بحضور نخبة من رموز المجتمع.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن المبادرة تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفي إطار توجيهاته بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين، مؤكدا أن الدراجات يتم طرحها للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وتقديم تسهيلات في السداد.

ولفت صبحى، إلى أن الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد للمساهمة فى التباعد الاجتماعي، وتجنب العدوى ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري وتغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجعهم على استخدام وسائل التنقل النشط.

وأكد صبحى، أن المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك تتضمن التعاقد مع شركة فوري لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع إحدى شركات الشحن وذلك لتوصيل الدراجات لكافة محافظات الجمهورية.

وقد أصدر وزير الشباب والرياضة، قرارا بشأن تشكيل لجنة العليا لإدارة المشروع القومي للدراجات الهوائية من المتخصصين بوزارة الشباب والرياضة، وتم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع ، لتوريد 7100 دراجة هوائية خلال عام 2021-2020.
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