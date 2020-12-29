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فن

أخبار السوشيال ميديا: متحدث الوزراء يحذر المواطنين: أكثر من نصف عائلتي أصيبوا بكورونا.. صور نادرة لـ أشرف زكي في عيد ميلاده.. ستايل جديد لـ بوسي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:11 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاءت أبرزها كالآتي:


كتب المخرج عمرو سلامة، منشورا جديدا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وانتقد عمرو سلامة، بشدة، مشكلة استمرار انقطاع المياه في حي الزمالك، 



نشرت الفنانة بوسى صورا جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

‎وظهرت بـ"استايلها الاخير" من حفل الكريسماس التي أقامته على مسرح جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا.



نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
واستعرضت روجينا أفضل الصور الرومانسية والعائلية التي تجمعها بزوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى بمناسبة عيد ميلاده.



نشرت الفنانة زينة صوره جديده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت وهى تسأل جمهورها عن الشكل الافضل لها فى الميكب الخاص بها



كتب هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، منشورا جديدا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وسرد هاني يونس تجربته في مواجهته لفيروس كورونا في الموجة الاولي، ثم وجه "النصيحة" بخصوص التعامل مع الموجة الثانية.
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