أحب الموسيقى الكلاسيكية والفروسية.. حكايات من حياة الراحل قابوس

أيام قليلة وتمر الذكرى الأولى على رحيل السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان، الذى برحليه أدمى قلوب العمانيين والأشقاء العرب والعالم، فقد رحل قابوس السلطان الإنسان صوت الحكمة والعقل والإنسانية، صوت المحبة الذي لم يعرف العداوة قط، حيث سار مسالمًا مطمئنًا ذلك القائد الحاني على شعبه، من قدم لهم كل ما يستطيع وظل مخلدًا فى القلوب ترافقه الدعوات سنينًا وسنين.





عرف عن الراحل قابوس الذى رحل عن عالمنا فى الحادي عشر من يناير 2020 أنه أكثر من مجرد قائد عربي لأنه كان يمثل رمزًا للدبلوماسية الهادئة التي ساعدت على إنهاء أكثر النزاعات تعقيدًا في المنطقة، فكان يمتلك شخصية أبهرت أجيالا عديدة من رجالات الدول في الشرق الأوسط والدول الغربية.







ويستذكر موقع صدى البلد الإخباري فى سلسلة حكايات عن الراحل تنشر لاحقًا، لمحات من حياة السلطان الراحل قابوس الذي أحبه شعبه بكل معاني الكلمة ودلالتها، وترك خلفه إرثًا كبيرًا وبلدًا حضاريًا وشعبًا عظيمًا قادرًا على البناء وقيادة حكيمة خير خلف لخير سلف.





عرف عن السلطان الراحل الأناقة فى المظهر فكان حريصا على الالتزام بزي بلاده الذي يفاخر به ويحث جميع المواطنين العمانيين على التقيد به، فهو تراث الآباء والأجداد، فالعماني معروف بزيه ومظهره لأن قدوته في ذلك هو السلطان الراحل قابوس.





أحب قابوس الموسيقى الكلاسيكية لأنه يرى فيها الحياة الريفية البسيطة فكان لا يبرحها مع تبدل الزمن وكثرة المسؤوليات لأنه كان يعتبرها رياضة للقلب والوجدان والفكر، ولذا احتفى بها وأقام لها فرقة شهيرة ودارًا للأوبرا السلطانية التى ذاع صيتها وانتشر تأثيرها، وتنقلت للعديد من عواصم العالم لتحمل سيرة عمان وتروج لحضارتها وتربط تاريخها بفن عظيم هو لغة العالم والتى تبقى اللغة الموصلة والمحركة للوجدان، وذلك وفق ما ذكره الإعلامى العماني الراحل يعقوب الزدجالي الذى غيبه الموت قبل أيام فى كتابه الذى جاء بعنوان "الوداع الأخير".





وعرف عن الراحل قابوس بن سعيد حبه للفروسية، فكان يقضي جل يومه فى صلالة على ظهور الأفراس، كان يختار أفضل أحصنة أسطبل والده ويسابق الريح وهو فى مقتبل العمر.





ولقد استفاد السلطان الراحل قابوس من ثقافته العربية والإسلامية وتمازجها مع الثقافة الغربية التى تلقاها في بريطانيا وألمانيا وحين كان يجوب أقطار العالم باحثا عن المعرفة ومطالعا لثقافات الشعوب وألوان حضاراتها.



