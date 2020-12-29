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اقتصاد

حصاد 2020.. الإسكان تطرح 3 إعلانات لمحدودي الدخل وتنفذ 103 آلاف شقة فى عام باستثمارات أكثر من 23 مليار جنيه

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:10 ص
شقق اسكان اجتماعى
شقق اسكان اجتماعى
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آمنة عبدالعظيم

ينتهى خلال ساعات قليلة العام الجارى 2020 والذى شهد العديد من الإنجازات بالمشروعات القومية المختلفة، خاصة بقطاع الإسكان على الرغم من جائحة كورونا وانتشار كوفيد 19 الذي تسبب فى حظر تجول جزئي ووقف العمل ببعض المناطق والقطاعات خلال العام.



وقامت وزارة الإسكان بتنفيذ حوالى 103 آلاف شقة لفئات الدخل المتنوعة بخلاف برنامجها للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل خلال 2020.



وشهد العام الحالى طرح 3 إعلانات ضمن برنامج الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، هى الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر الذي انتهى الحجز به قبل ساعات معدودة منتصف ليل أمس، الاثنين.



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والإعلانان الثاني عشر والثالث عشر شهدا طرح لوحدات تسلم فوريا بمحافظات الوجه البحرى والصعيد، حوالى 20 ألف وحدة لكل إعلان تقريبا.



أما الإعلان الحالى الرابع عشر والذي انتهى الحجز به قبل ساعات معدودة، فمن المقرر أن يشمل 100 ألف وحدة سكنية دفعة واحدة لمحدودى الدخل ، شريطة أن يتم تسليمها خلال 3 سنوات، وفاق عدد المتقدمين لحجز الشقق 3 أضعاف هذا العدد، وذلك ضمن مبادرة سكن لكل المصريين الذي طرحها رئيس الجمهورية منتصف 2020، مستهدفة أن توفر السكن لربع مليون مواطن على الأقل.



وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم خلال عام 2020، تنفيذ نحو 103 آلاف وحدة سكنية بإجمالى تكلفة 23.46 مليار جنيه، موزعة كالتالى، 50 ألف وحدة بمشروع "سكن كل المصريين"، و13300 وحدة بإسكان بديل العشوائيات، و33300 وحدة بمشروع الإسكان المتوسط، و5300 وحدة بمشروع بالإسكان المتميز، و416 وحدة بمشروعات الإسكان البدوى والتوطين، و383 وحدة بمشروعات تأهيل البيوت النوبية.

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