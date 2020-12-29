قبل مواجهتهما بالدوري اليوم.. تاريخ مباريات الإسماعيلي وأسوان

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى نظيره فريق أسوان اليوم الثلاثاء باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز.





20 مواجهة جمعت الفريقين، فاز الدراويش فى 12 مباراة وتعادل في 3 وخسر 5، له 45 هدفًا وعليه 26 هدفًا وحقق كلين شيت "شباك نظيفة" 6 مباريات.





على ملعب الإسماعيلى



حقق الإسماعيلي 9 انتصارات وتعادل 1، له 29 هدفًا وعليه 7 أهداف وكلين شيت 5 مباريات.

وعلى ملعب أسوان فاز فى 3 مبارايات وتعادل 2، وخسر 5، له 16 هدفًا وعليه 19 هدفًا وكلين شيت مباراة واحدة.



