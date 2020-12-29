ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل مواجهتهما بالدوري اليوم.. تاريخ مباريات الإسماعيلي وأسوان

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:07 ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
Advertisements
نانسي القاضي
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى نظيره فريق أسوان اليوم الثلاثاء باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة  الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز.

20 مواجهة جمعت الفريقين، فاز الدراويش فى 12 مباراة وتعادل في 3 وخسر 5، له 45 هدفًا وعليه 26 هدفًا وحقق كلين شيت "شباك نظيفة" 6 مباريات.

على ملعب الإسماعيلى
حقق الإسماعيلي 9 انتصارات وتعادل 1، له 29 هدفًا وعليه 7 أهداف وكلين شيت 5 مباريات.
 
وعلى ملعب أسوان فاز فى 3 مبارايات وتعادل 2، وخسر 5، له 16 هدفًا وعليه 19 هدفًا وكلين شيت مباراة واحدة.

أهداف الإسماعيلى جاءت عن طريق 35 لاعبًا: محمد صلاح أبو جريشة 5 أهداف، إبراهيم حسن 3 أهداف، محمد بركات وأيمن الجمل وعماد النحاس وعبد الرحمن مجدى هدفين لكلا منهما، حمادة مرزوق وعاطف عبد العزيز وأحمد العجوز وأحمد قناوى ومحمد عبد الرؤوف ومجدى الصياد وخالد بيبو وأحمد حسن وحمام إبراهيم وبشير عبد الصمد وعمرو فهيم وإسلام الشاطر وعبد الرحمن تراورى ويوسف جمال وعمر جمال وأشرف عطية ومحمد محسن أبو جريشة وغريب فتحى وشوقى السعيد وإيمانويل بناهينى ومروان محسن وباهر المحمدى ومحمد أبو المجد بوشا وتوريك جبرين وديجو كالديرون وحسنى عبد ربه والتونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامى والناميبى بنسيون شيلونجو هدفًا لكلا منهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

أخبار الرياضة: سيرينو يحارب صن داونز من أجل الأهلي.. رضا عبد العال يهاجم فرجاني ساسي

نجم الزمالك السابق: فرجاني ساسي طلب تجديد العقد بـ60 مليون جنيه وطارق حامد بياخد 15 مليون

وليد عبداللطيف: لمسات موسيماني ظهرت على لاعبي الأهلي.. وباتشيكو غائب عن انتصارات الزمالك

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

حسام عاشور داخل المستشفى بعد إصابته في مباراة الأهلي والاتحاد.. شاهد

يدعم المواهب.. تركي آل الشيخ يلبي رغبة مشجع زملكاوي لمشاركة نجله مع ألميريا

أسوان يستضيف الإسماعيلي الجريح في الدوري الممتاز ظهر اليوم

الجندي المجهول.. أكرم توفيق يتصدر تويتر بعد أدائه أمام الاتحاد السكندري

أبومسلم: قائمة الأهلي الأقوى.. ولا يوجد نظام واضح للزمالك مع باتشيكو

الأهلي يختار علي معلول "نسر المباراة" أمام الاتحاد السكندري

تحت رعاية الرئيس السيسي.. وزير الرياضة يعلن تفاصيل المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"

محمد صلاح مديرا فنيا لنادي القناة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 309 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2021 |صور

مأساة.. أب يقتل طفليه وينتحر للانتقام من زوجته الخائنة..صور

علاج شد العضل .. اعرف الطرق الصح للتخلص من الألم