لجنة الانتخابات بإفريقيا الوسطى : إغلاق 800 مركز اقتراع بسبب العنف

أعلنت اللجنة الانتخابية في جمهورية إفريقيا الوسطى أن أكثر من 14 في المئة من مراكز الاقتراع في البلاد لم تؤد مهمتها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت الأحد الماضي.





وقالت اللجنة ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ إن تعطيل مهام المراكز كان بسبب متمردين مسلحين هاجموا الناخبين ومنعوا موظفي الانتخابات من أداء عملهم.





ومن جانبه، قال تيوفيل موموكواما المسؤول التنفيذي في اللجنة الانتخابية ، إن نحو 800 من بين 5408 مراكز اقتراع في أنحاء البلاد لم تفتح أبوابها للناخبين، مضيفا أن هناك مناطق عومل فيها الناخبون معاملة وحشية وتلقوا تهديدات بالقتل، ومنع موظفو العملية الانتخابية من الانتشار في أماكن عملهم على الأرض.



