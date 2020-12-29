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أخبار العالم

لجنة الانتخابات بإفريقيا الوسطى : إغلاق 800 مركز اقتراع بسبب العنف

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:53 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت اللجنة الانتخابية في جمهورية إفريقيا الوسطى أن أكثر من 14 في المئة من مراكز الاقتراع في البلاد لم تؤد مهمتها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت الأحد الماضي.

وقالت اللجنة ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ إن تعطيل مهام المراكز كان بسبب متمردين مسلحين هاجموا الناخبين ومنعوا موظفي الانتخابات من أداء عملهم.

ومن جانبه، قال تيوفيل موموكواما المسؤول التنفيذي في اللجنة الانتخابية ، إن نحو 800 من بين 5408 مراكز اقتراع في أنحاء البلاد لم تفتح أبوابها للناخبين، مضيفا أن هناك مناطق عومل فيها الناخبون معاملة وحشية وتلقوا تهديدات بالقتل، ومنع موظفو العملية الانتخابية من الانتشار في أماكن عملهم على الأرض.

وتسعى إفريقيا الوسطى الغنية بموارد الماس والذهب والتي يعيش فيها 4.7 مليون نسمة، جاهدة لتحقيق الاستقرار بسبب موجات متتالية من عنف المسلحين منذ عام 2013، ما أدى إلى مقتل الآلاف وأجبر أكثر من مليون شخص على ترك منازلهم
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