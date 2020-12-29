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منوعات

اختفاء مراهقة بريطانية وسط ظروف غامضة والبحث عنها على الإنترنت.. فيديو

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:19 ص
اختفاء مراهقة وسط
اختفاء مراهقة وسط ظروف غامضة والبحث عنها على الإنترنت
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يارا زكريا
أثار اختفاء مراهقة تبلغ من العمر 19 عامًا مخاوف عديدة لدي عائلتها التي لجأت بدورها إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات عبر الإنترنت للمساعدة في العثور عليها.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية أوضح بعض الأشخاص أنه شاهد الفتاة، المعروفة بـ كلوي فوستر، في منطقة شارع كرانبروك في هالون يوم عيد الميلاد مع رجل غريب اعتقدوا أنه صديقها. 

زادت مخاوف العائلة على ابنتهم الصغيرة، مما دعاها إلى توجيه المزيد من النداءات والمنشادات عبر الإنترنت، في حين لم تؤكد شرطة المدينة أيا من الزاعم حول اختفاء الفتاة.

وفي إحدي مناشدتها عبر الإنترنت، قالت الأم:«من فضلك إذا رأى أي شخص ابنتي، فليتصل بالشرطة»، ومن جانبه وجه المحقق سيمون فيكرز نداءً مباشرًا إلى الفتاة عبر الإنترنت. 

قال المحقق في ندائه: «كلوي، لا داعي للشعور بالحرج، نريد فقط التحدث معك للتأكد من سلامتك وبصحة جيدة، الرجاء الاتصال بي على رقم الأشخاص المفقودين».

وتابع المحقق: «أود أن أشكر كل من قدم معلومات عن مكان كلوي، وإلى جميع من شاركوا نداءنا، كانت الاستجابة استثنائية، وكان الكثير من الأشخاص كرماء جدًا في تخصيص وقتهم لمحاولة مساعدتنا في تحديد موقع الفتاة». 

وأكمل فيكرز: «نريد طمأنة كل أولئك الذين يشعرون بالقلق من أننا سنواصل بحثنا حتى نتحدث إلى كلوي ، أو نرى كلوي مباشرة ونتأكد أنها آمنة وبصحة جيدة حقًا». 

نشر العديد من الأشخاص نداءات على وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في البحث عن الفتاة، وقالت إحدى النساء: «آمل أن يجدوها آمنة قريبًا»، بينما علق آخر: «ارجعي إلى المنزل، الجميع قلق». 


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