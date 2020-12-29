تكليف رئاسي للزراعة والطب البيطري بحصر الثروة الحيوانية والداجنة بالرقم القومي وGPS

عقد الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطري اجتماعا موسعا بالمشاركة في الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالأقصر في حضور الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين ووفد من النقابة العامة من بينهم د. ياسمين ابو الخير عضو النقابة العامة ممثلةً لمحافظة الأقصر وكذلك والدكتور سيف عبد القادر نقيب الأطباء البيطريين بالأقصر والدكتور محمود النوبي النقيب السابق للأطباء البيطريين بالأقصر وأعضاء النقابة الفرعية بالأقصر





وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة للنهوض بالمستوى النقابي للأطباء البيطريين بالأقصر





وفى سياق آخر و عبر تقنية الفيديو كونفرانس شارك بشار مع مديري مديريات الطب البيطري والزراعة على مستوى الجمهورية بالإجتماع مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.





حيث جاءت تعليمات وزير الزراعة ضرورة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الانتهاء من تحديث حصر الثروة الحيوانية والداجنة وتطوير مراكز تجميع الألبان وايضا منظومة الرى الحديثة.



