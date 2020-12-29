فحص 19 ألف حامل.. انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين بالشرقية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وحدة طب الأسرة بشرشيمة التابعة للإدارة الصحية بههيا، لمتابعة المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تفقد خلالها أعمال الفرق الطبية بالمبادرة، والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء العمل، والتأكد من التسجيل الجيد للمترددات علي برنامج المبادرة الرئاسية، وإجراء الفحوصات الطبية والتثقيف الصحي لهم، ومن توافر المستلزمات الطبية بها.





وأوضح "مسعود" بأن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين بالمحافظة، قامت بتقديم الخدمة الطبية، وفحص ١٩٢٠٤ سيدة حامل حتي الآن، منذ التشغيل التجريبي الثلاثاء الماضي.

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وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلي أن المبادرة تهدف للوصول إلي جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، وذلك للكشف المبكر علي مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر علي صحة الجنين، لمنع إنتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، مضيفًا إلي أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيرًا أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددًا علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل وحسن الإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية.

مضيفا بأن المبادرة تستهدف الفحص الطبي لعدد ١٠٢٧٠٠ سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقري محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق ١٨ عام ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب علي أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، حيث يبلغ عدد الفرق ٣٥٨ فرقة طبية، في عدد ٣٥٨ نقطة.

وعلي جانب أخر فقد عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماعًا آخر بمديري الإدارات الصحية ومستشفيات الصحة بالمحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفراس.

تناول الإجتماع استعراض الموقف الصحي الحالي وخطة مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩"، وتنفيذ تعليمات وزيرة الصحة، ونقل التوجيهات للفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، والتأكيد علي متابعة حالات العزل المنزلي، وحصر ومتابعة المخالطين، وعلي توفير القوي البشرية اللازمة بالأقسام الطبية الحرجة، والتشديد علي مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات بالمتابعة المكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية التابعة لهم، خلال الفترات المختلفة وخاصة النوبتجية والسهر، ومراجعة شبكات الأكسجين، والتأكد من توافر المخزون الكافي منها، وسلامة المخارج، والصيانة الدورية لها، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والتأكيد علي جاهزية المستشفيات لإستقبال وعزل الحالات المشتبة إصابتهم بفيروس كورونا في حالة الاحتياج، وتقديم الخدمة الطبية للمرضي علي الوجه الأمثل، والتأكيد علي متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل المنشآت الطبية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية، والتزام الفرق الطبية بإرتداء الواقيات الشخصية.