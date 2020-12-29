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برلمان

وكيلة الشيوخ: مجلس النواب يجب أن يوافق على اللائحة الداخلية للمجلس

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
النائبة فيبي فوزي
النائبة فيبي فوزي - وكيلة مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، إن لائحة المجلس قامت بإعدادها بدقة لجنة رفيعة المستوى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وعضوية الوكيلين و27 عضوًا من جميع التخصصات والتوجهات والتيارات السياسية بالمجلس، وجرى الاتفاق والموافقة النهائية على جميع موادها.


وأوضحت "فوزي"، في حوار خاص لـ "صدى البلد"، أن اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، يجب أن تصدر كقانون، ولما كان مجلس النواب هو المعني بالموافقة النهائية على أي قانون، فإن اللائحة يجب أن تعرض عليه وأن تصدر عنه كقانون، كما يتطلب الأمر أيضا تصديق الرئيس، وكل هذا بالطبع لاستكمال الشكل القانوني الذي نص عليه الدستور.


وكان مجلس الشيوخ وافق نهائيا على اللائحة الداخلية بشكل نهائي.


وجاء مشروع اللائحة مكونا من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعى بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه فى المادة 254 منه.
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